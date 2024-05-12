SHAMAN встретился с ребенком, который заработал на его концерт мытьем машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) перед своим выступлением встретился с мальчиком Федором, который мыл машины, чтобы купить билет на его концерт, сообщает Пятый канал. Федор признался, что SHAMAN — его любимый певец и он очень хотел увидеть его выступление вживую.

Я мыл машины, чтобы попасть на концерт SHAMAN. Я его фанат, он мой любимый исполнитель, — рассказал мальчик.

Юноша был сильно взволнован встречей с артистом. Вместе они сняли видео, в котором SHAMAN эффектно появляется и приглашает всех на сегодняшний концерт в Рязани. Артист пригласил Федора и его семью на концерт через видео в своем блоге. Он был глубоко тронут таким проявлением уважения и поддержки.

Ранее 11-летний мальчик Егор Бахарев из Барнаула впечатлил зрителей передачи Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». 9 мая он исполнил композицию «От героев былых времен» из фильма «Офицеры» под аккомпанемент гитары и покорил SHAMAN своим выступлением.