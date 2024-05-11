SHAMAN растрогало выступление 11-летнего барнаульца, чей отец погиб на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

11-летний мальчик Егор Бахарев из Барнаула впечатлил зрителей передачи Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». 9 мая он исполнил композицию «От героев былых времен» из фильма «Офицеры» под аккомпанемент гитары и покорил известного певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) своим выступлением.

Артист предложил мальчику записать совместную песню. Егор мечтает стать десантником. Подаренную ему отцом гитару он использовал для выступления.

Ранее SHAMAN вместе с коллективом радиостанции «Калина Красная» навестил бойцов СВО, проходящих реабилитацию в московском клиническом госпитале. Артист объяснил свой визит желанием поддержать солдат и поздравить их с Днем Победы.

Кроме того, на концерте для проходящих реабилитацию бойцов СВО выступил автор и исполнитель песен Константин Прохоров, который служит в 175-м отдельном разведбатальоне под позывным Кот. Также для военных со стихами выступил главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко.