Максим Галкин: последние новости 16 мая, отъезд в США, «похороны» Пугачевой

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в скором времени может переехать в США. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, чей концерт он посетил?

Чей концерт посетил Галкин

Максим Галкин вместе с женой, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, посетил концерт Юрия Шевчука и его группы «ДДТ» на Кипре. Соответствующий ролик Примадонна опубликовала в соцсетях.

Во время исполнения хита «Что такое осень?» супруги снимали видео и подпевали на камеру.

У кого Пугачева увела Галкина

По информации MK.RU, до Аллы Пугачевой Максим Галкин встречался с ведущей программы «Утро России» на Первом канале Анастасией Чернобровиной. Пара держала романтическую связь в тайне, но их отношения были серьезными.

«В течение двух лет жизнь Чернобровиной состояла из подарков, цветов и ужинов в ресторанах. Как вспоминала сама Настя, комик ухаживал очень интеллигентно и даже робко. Чтобы избежать внимания общественности, они предпочитали опоздать на ночные сеансы в кино и сидеть на последнем ряду. В общем, всячески скрывали свои отношения», — пишет MK.RU.

По данным издания, отношения Галкина и Чернобровиной разрушила Пугачева. Комик решил связать жизнь с ней, так как она была не только певицей, но и имела влияние в медийных кругах.

Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва» Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Куда может переехать Галкин, что за «похороны» Пугачевой

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков предположил, что Максим Галкин и Алла Пугачева, которые уехали из Израиля на Кипр, выберут в качестве постоянного места жительства США. По его мнению, на это указывает наличие у артистов двух квартир в Нью-Йорке.

Худяков считает, что недвижимость уже готовят для супругов, в том числе подбирают няню для их детей, Лизы и Гарри, а также ищут домработницу.

«Не надо быть гадалкой, чтобы понять, что две квартиры в Нью-Йорке, которые сейчас готовят к приезду звездной четы, которая то в Израиле, то на Кипре, не просто так приводят в порядок. И подбирают прислугу — обязательную няню и домохозяйку: без этих людей Пугачева не живет», — прокомментировал политик в Telegram-канале.

Он отметил, что Галкин и Пугачева не спешат с переездом. Худяков уверен, что это обусловлено страхом Примадонны оказаться далеко от России.

Также политик заявил, что шоумен планирует «похоронить» жену и начать жить свободно и открыто.

«Знакомые говорят так. Единственное, почему медлит Пугачева с переездом, — боится оказаться далеко от России с Максимом Галкиным. Квартиры две. И есть упорные слухи, что Максим одну (побольше) оборудует под себя и детей с прислугой, а в другой планирует „похоронить“ старушку. Получит ее деньги и заживет открыто. Тем более в Нью-Йорке он сможет себе позволить свободно выходить в свет с кем захочет — там официально у детей „два папы“. Какая мерзость эта свихнувшаяся цивилизация!» — добавил он.

Где у Галкина запланированы концерты

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время шоумен выступит в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

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