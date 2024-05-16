Что за «дом-взятка» в деле Юрия Кузнецова из Минобороны РФ, сколько стоит

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани, пишет «Коммерсант». МО РФ это никак не комментировало. Что известно о данном деле, как выглядит особняк?

Что известно о предполагаем доме-взятке

Арестованному Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30 млн 500 тысяч рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн рублей, отметили журналисты.

По версии следствия, бизнесмен приобрел и оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре и построил на участке жилой дом площадью более 1000 квадратных метров.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с коттеджем, который, предположительно, является взяткой главному кадровику Минобороны. На кадрах изображено трехэтажное здание напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко.

«В 2022 году на Грибоедова напротив училища появился комплекс из двух зеркально расположенных зданий общей площадью почти 2500 „квадратов“. А вскоре на них установили вывески „Рай“, выполненные в стилистике известной в городе одноименной гостиницы на улице Игнатовых, принадлежащей бизнесмену Леве Мартиросяну. В новом гостиничном комплексе расположились отель, кафе и магазин продуктов. Именно здание с продуктовым было оформлено на супругу Кузнецова», — пишет SHOT.

Как пишет Regnum со ссылкой на источник, в трехэтажном доме на улице Грибоедова больше 10 комнат, в здании есть лифт. Кадастровая стоимость участка, где расположен особняк и который представляет собой большую закрытую территорию, оценивается в 7,5 млн. Как отметил Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», строительство особняка происходило в период с 2020 по 2022 год.

«На все про все ушло один-два года, с конца 2020 до 2022 года. На фотографиях с сервиса „Яндекс“ за 2021 год видно, что на участке сначала был одноэтажный простенький домик, а на актуальном изображении со спутника уже виден трехэтажный объект. Примечательно, что на соседнем участке был возведен точь-в-точь такой же дом. По данным из открытых источников, кирпичный дом площадью 1125 квадратных метров имеет кадастровую стоимость выше 27 миллионов рублей», — говорится в сообщении канала.

Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Правда ли, что власти Краснодара требовали снести коттедж

Администрация Краснодара летом 2022 года требовала снести коттедж, который, по данным следствия, Лева Мартиросян передал в качестве взятки Юрию Кузнецову, сообщает Regnum со ссылкой на источники.

«В иске указано, что департамент архитектуры и градостроительства Краснодара разрешение на строительство данного коттеджа и ввод его в эксплуатацию не давал. В иске указано, что данный дом переоборудован в многоквартирный жилой дом без разрешения соответствующих органов. С учетом изложенного спорный трехэтажный объект подлежит сносу», — сообщил источник агентства.

В ходе рассмотрения дела администрации Краснодара было отказано в удовлетворении иска. Следствие установило, что особняк не несет никаких негативных последствий городу и здоровью граждан. Также в техническом заключении говорилось, что снос коттеджа может навредить окружающей инфраструктуре.

«Мартиросяну удалось доказать, что его частная собственность соответствует всем градостроительным и санитарным нормам, а также, согласно статье Конституции РФ, не несет угрозы обеспечению обороны и безопасности государства», — пишет источник.

Читайте также:

Работино, Бердычи, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 16 мая

Филипп Киркоров: последние новости 16 мая, новая песня, конфликт с дочкой

Алла Пугачева: последние новости 16 мая, прощение россиян, премьера песни