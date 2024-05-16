Актер Даниил Эйдлин продолжает творческую деятельность. В каких картинах он снимался, что известно о личной жизни артиста?
Чем известен Эйдлин
Даниил Эйдлин родился 15 февраля 1975 года в Москве в семье заслуженного деятеля искусств России Леонида Эйдлина и народной артистки РФ Ирины Муравьевой. Его брат, Евгений Эйдлин, — актер и ресторатор.
Будучи старшеклассником, Эйдлин впервые попал на экран: он сыграл эпизод в комедии 1990 года «Бабник» режиссера Анатолия Эйрамджана, где главные роли исполняли Александр Ширвиндт и его мать Ирина Муравьева.
В 2003 году Эйдлин окончил курс актерского мастерства в Школе искусств Блуа во Франции. В 2007 году — занимался в актерской студии Ateliers Acteurstudio в Париже.
В 2013 году артист окончил ВГИК им. С. Герасимова. В 2015 году также окончил Высшую школу сценических искусств.
Эйдлин снимался в картинах «Лучшее лето нашей жизни», «Москва. Три вокзала», «О нем», «Любопытная Варвара», «Бабье царство», «Ментовские войны 7», «Чтец», «Лед», «Волшебник», «Посольство», «Женщина в состоянии развода», «Детектив на миллион», «Струны», «Наследие», «Универ: 10 лет спустя», «Ника», «Тетя Марта», «Мафия — дело семейное» и других.
Всего в его фильмографии более 30 работ. Исполняет в основном второстепенные роли.
Что известно о личной жизни Эйдлина
Первый раз Даниил Эйдлин женился в 2005 году. В браке родился сын Иван, но вскоре после появления на свет наследника супруги развелись.
По словам мамы Эйдлина Ирины Муравьевой, первое время бывшая жена не давала ему общаться с сыном.
«Сначала мне сказали, что будет ребенок, потом я увидела беременную невестку, через месяц родился замечательный ребенок, а вскоре я уже не увидела ни этой женщины, ни малыша», — рассказывала Муравьева.
Однако отношения удалось наладить. Сын артиста окончил физико-математический лицей.
Второй женой Эйдлина стала актриса Юлия Крайнова. Пара поженилась в 2012 году. Супруги часто путешествуют и вместе посещают светские мероприятия.
Общих детей у пары нет, но у Крайновой есть сын Богдан от прошлых отношений.
Чем сейчас занимается Эйдлин
Даниил Эйдлин продолжает творческую деятельность.
В 2023 году актер снялся в сериалах «Без памяти любя» и «Лето в городе».
В 2024 году также вышел проект «Многодетство» с его участием.
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