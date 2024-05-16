Бен Аффлек съехал от Лопес и приблизил их развод In Touch: актер Бен Аффлек съехал от своей жены певицы Дженнифер Лопес

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес готовятся к разводу после двух лет брака, пишет портал In Touch со ссылкой на инсайдеров. По их данным, Аффлек уже съехал из их общего дома. Отмечается, что он недоволен тем, что супруга все время пытается его контролировать.

Сейчас он сосредоточен на своей работе и своих детях. Бен уже съехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года... Она не может его не контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось, — поделился собеседник издания.

Портал отмечает, что Аффлек не сопровождал жену на Met Gala, что также может свидетельствовать о проблемах в отношениях артистов. Подчеркивается, что пара все чаще выбирает проводить время порознь.

Ранее издание Life&Style сообщило, что отношения между Лопес и Аффлеком переживают серьезный кризис. Источники издания отмечали, что артист в последнее время находится в угнетенном состоянии из-за капризов супруги.

По их данным, Аффлек занят на съемках в Лос-Анджелесе, а артистка осталась в Нью-Йорке. Сообщается, что, в то время как актер полностью поглощен работой, Лопес требует много внимания к себе. Этот период разлуки стал самым продолжительным с момента их свадьбы и, по мнению собеседников портала, отражается на их отношениях.