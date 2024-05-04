Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека оказался под угрозой Life&Style: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают кризис в отношениях

Фото: Daziram/imago-images.de/Global Look Press

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Отношения между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком переживают серьезный кризис, пишет издание Life&Style со ссылкой на инсайдеров. По их словам, артист в последнее время находится в угнетенном состоянии из-за капризов супруги.

Как рассказали источники, сейчас пара проводит время порознь: Аффлек занят на съемках в Лос-Анджелесе, а артистка осталась в Нью-Йорке. Издание выяснило: в то время как актер полностью поглощен работой, Лопес требует много внимания к себе. Этот период разлуки стал самым продолжительным с момента их свадьбы и, по мнению собеседников портала, отражается на их отношениях.

Ранее Дженнифер Лопес расплакалась во время съемок документального фильма «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» о своих отношениях с актером Беном Аффлеком. По словам артистки, Аффлек заставил ее обрести уверенность и увидеть в себе трогательные черты характера. Лопес подчеркнула, что вместе с мужем они пережили взлеты и падения, но сохранили любовь, которой у нее не было ни с кем другим.

До этого Лопес заявляла, что воссоединилась с Аффлеком спустя 18 лет, потому что ей «открылась вселенная». Знаменитость назвала супруга любовью всей своей жизни, отметив, что ей потребовалось почти два десятилетия, чтобы «разобраться в себе».