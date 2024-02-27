Лопес разрыдалась после откровений об отношениях с Аффлеком Лопес призналась, что Аффлек заставил ее обрести уверенность в себе

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Бен Аффлек, Дженнифер Лопес

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес расплакалась во время съемок документального фильма «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» о своих отношениях с актером Беном Аффлеком, пишет Daily Mirror. По словам артистки, Аффлек заставил ее обрести уверенность и увидеть в себе трогательные черты характера. 54-летняя Лопес подчеркнула, что вместе с последним мужем они пережили взлеты и падения, но сохранили любовь, которой у нее не было ни с кем другим.

То, что он сказал, и то, что он увидел во мне, и то, во что он заставил меня поверить о себе, исходит только от любви. Потому что никто другой не смог бы заставить меня увидеть это в себе. Это очень трогательно. Я мало думала о себе, и поэтому мир был невысокого мнения обо мне. Все совпало, — призналась Лопес сквозь слезы.

Актриса добавила, что на протяжении двадцатилетней разлуки с Аффлеком после расторжения их помолвки в 2003 году он был музой для ее альбома и поддерживал ее на каждом шагу. Дженнифер признала, что Бену было «некомфортно» находиться в центре внимания, он по-прежнему был с ней.

Сейчас мы совершенно разные люди, но мы те же, и у нас та же любовь на 100%. Как будто я никогда не разлюбила тебя. Я должна была просто показать это здесь, — сообщила Лопес.

Ранее Лопес заявила, что воссоединилась с Аффлеком спустя 18 лет, потому что ей «открылась вселенная». Выступая на австралийском шоу Кайла и Джеки О, знаменитость назвала супруга любовью всей своей жизни, отметив, что ей потребовалось почти два десятилетия, чтобы «разобраться в себе».