Лопес впервые объяснила, почему вернулась к Аффлеку спустя 18 лет Daily Mail: Лопес назвала Аффлека любовью всей ее жизни

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес заявила, что воссоединилась с актером Беном Аффлеком спустя 18 лет, потому что ей «открылась вселенная». Выступая на австралийском шоу Кайла и Джеки О, знаменитость назвала супруга любовью всей своей жизни, отметив, что ей потребовалось почти два десятилетия, чтобы «разобраться в себе».

Это была любовь всей моей жизни и по каким-то причинам <...> нам нужно было расти и заниматься другими вещами. Мы оба разошлись и завели детей от других людей, но, знаете, в голове у меня было что-то вроде: «О, это было своего рода то самое», и поэтому, когда мы снова сошлись... Я не могла в это поверить, и я не думаю, что он тоже мог. Это не то, что мы когда-либо планировали. Мы действительно двигались дальше в нашей жизни, но когда мы воссоединились, мы мгновенно поняли, что это правильно, — призналась артистка.

Лопес отметила, что после расставания с Аффлеком пыталась строить свою жизнь и быть хорошей матерью. Она подчеркнула, что, встретив актера снова, поняла, что «теперь готова» к отношениям с ним.

Я такая: «Я справляюсь сама, я в порядке, я люблю свою жизнь». И когда я попала в ту точку, я поняла, что именно тогда вселенная как бы открылась для меня и сказала: «Хорошо, теперь ты готова», — пояснила актриса.

Ранее певица Бритни Спирс публично призналась в поцелуе с Аффлеком, который на данный момент женат на Лопес. Знаменитость сопроводила признание фотографией в Instagram (деятельность в РФ запрещена), однако вскоре удалила сообщение. На черно-белом снимке Спирс стоит в обнимку в компании с Беном Аффлеком и американским композитором Дайан Уоррен. Певица не стала уточнять, когда было сделано фото, упомянув лишь о том, что это было давно.