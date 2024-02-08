«Это безумие»: Бритни Спирс созналась в поцелуе с мужем Дженнифер Лопес Бритни Спирс рассказала о поцелуе с актером Беном Аффлеком

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс публично призналась в поцелуе с голливудским актером Беном Аффлеком, который на данный момент женат на певице Дженнифер Лопес. Знаменитость сопроводила признание фотографией в Instagram (деятельность в РФ запрещена), однако вскоре удалила сообщение. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью. Честно говорю, забыла. Это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого! — написала звезда.

На черно-белом снимке Спирс стоит в обнимку в компании с Беном Аффлеком и американским композитором Дайан Уоррен. Певица не стала уточнять, когда было сделано фото, упомянув лишь о том, что это было давно.

Ранее певица, прославившаяся экстравагантным поведением, опубликовала фото своих ног и рассказала, что визуально они выглядят по-разному, потому что левая сторона тела отвечает за женское начало, а правая — за мужское. Спирс призналась, что трижды ломала левую ногу, потому что испытывает проблемы с «женским началом».

До этого Спирс предложила своему бывшему молодому человеку певцу Джастину Тимберлейку пойти в суд или «поплакаться мамочке» после его публичного отказа извиниться перед артисткой. По словам Спирс, она больше не испытывает сожаления из-за того, что выставила Тимберлейка в неприглядном свете в своих мемуарах, поскольку он говорит о ней гадости.