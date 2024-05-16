Барецкий спел песню про планы открыть морг в замке Пугачевой и Галкина Шоумен Барецкий презентовал песню про Пугачеву, Галкина и замок в Грязи

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что сочинил песню про российскую певицу Аллу Пугачеву, ее супруга-юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и их бывший совместный замок в подмосковной деревне Грязи. В тексте песни говорится, что Барецкий купил дом звезд и решил открыть там морг.

Думал как мне повезло, тут решил я всем на зло — замок взять в деревне Грязь, чтобы последний князь мне завидовал <...> Морг решил я там открыть, — говорится в тексте песни Барецкого.

Также в песне Барецкий призывает Примадонну прилететь в Россию, чтобы «попить с ней чай». Шоумен также упомянул Галкина, которого, по его словам, ждут российские сотрудники ФСИН.

Здесь в Грязи да просто рай, Пугачева, прилетай, — спел Барецкий.

Ранее шоумен заявил, что хочет открыть частную тюрьму для иностранных агентов в бывшем особняке Пугачевой и Галкина. По задумке артиста, знаменитости, получившие этот статус, будут петь песни, ставить спектакли, читать книги про любовь к родине и заниматься творчеством патриотической направленности.

По словам Барецкого, «воспитателями» патриотизма в частной тюрьме могут стать SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Расторгуев или Олег Газманов.