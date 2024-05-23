Королевская семья Британии: последние новости, шокирующий портрет Миддлтон

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Принц Уильям устроил вечеринку в Букингемском дворце без супруги Кейт Миддлтон, а новый портрет принцессы Уэльской шокировал общественность. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 23 мая, что с Карлом III, принцем Гарри?

Что известно о первой вечеринке принца Уильяма

Принц Уильям провел садовую вечеринку в Букингемском дворце. Это первое мероприятие, которое он организовал в текущем году и после того, как у его супруги Кейт Миддлтон был диагностирован рак.

Старший сын короля Карла III приветствовал гостей на мероприятии в главной резиденции британских монархов в Лондоне. На вечеринке он появился в компании герцогов Глостерских. Уильям пошутил по поводу погоды, так как в столице Англии в этот день шел проливной дождь.

«Отличная погода для купания», — сказал Уильям.

На вечеринке кузины окружили принца Уильяма плотным кольцом, чтобы поддержать его в отсутствие Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail. На мероприятие были приглашены около 8000 человек, в том числе сотрудники благотворительных организаций, которые опекают принц и принцесса Уэльские.

Что не так с новым портретом Кейт Миддлтон

Портрет Кейт Миддлтон появился на обложке нового выпуска журнала Tatler. Издание также опубликовало фотографию принцессы в социальных сетях. На ней супруга принца Уильяма изображена в белом макси-платье Jenny Packham с накидкой. На ней также были тиара с рубинами, жемчужные серьги и кольцо. В похожем наряде принцесса Уэльская появилась на банкете в Букингемском дворце в ноябре 2022 года.

Фото: I-Images/Pool/Global Look Press Кейт Миддлтон

Издание Tatler поддержало таким образом жену принца Уильяма, у которой был диагностирован рак, пишет The Mirror. Картина написана британско-замбийской художницей Ханной Узор, которая черпала вдохновение из недавнего видеообращения Миддлтон к нации, где та сообщила о проблемах со здоровьем.

По словам художницы, публичное заявление принцессы Уэльской показало «момент, когда нужно столкнуться с чем-то трудным, говорить от сердца, иметь мужество встретиться с этим лицом к лицу». Однако портрет Кейт Миддлтон не пришелся по вкусу поклонникам королевской семьи.

«Этот портрет ужасен, он шокирует. Совсем не похожа на Кэтрин. Если бы на ней не было этого платья, я бы не понял, кто это», — отметили пользователи.

Почему Карл III и принц Уильям игнорируют Гарри

После возвращения принца Гарри из Великобритании в мае его отношения с членами королевской семьи ухудшились, заявил биограф Кристофер Андерсен, выступая на Fox News Digital.

По его данным, встреча герцога Сассекского с королем Карлом III сорвалась из-за того, что сын поставил отцу ультиматум, предложив выбрать между ним и женой Камиллой, что усугубило конфликт внутри семьи. Биограф утверждает, после этого монарх со старшим сыном принцем Уильямом приняли решение игнорировать Гарри.

«Карл и Уильям вычеркнули Гарри из своего списка по множеству причин, но короткая поездка с одним репортером и одним фотографом не входит в их число», — сказал Кристофер Андерсен.

Издание Daily Beast со ссылкой на близкое доверенное лицо королевской семьи ранее сообщало, что Сассекский «заставил» отца выбирать между ним и женой.

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press Принц Гарри

«Он сказал жестокие и оскорбительные вещи о Камилле, чем осложнил ситуацию. Король любит своих сыновей, но он также любит свою жену. Последние несколько месяцев четко показали, насколько она для него важна», — заявил источник.

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