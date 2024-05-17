Королеву Камиллу заметили с «любовницей» принца Уильяма Королева Камилла встретилась с предполагаемой любовницей принца Уильяма

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Камилла

Супруга короля Карла III королева Камилла встретилась с Роуз Ханбери, которую в СМИ и соцсетях на протяжении нескольких лет считают любовницей принца Уильяма, пишет ET Online. Жена монарха встретилась с маркизой Чамли во время конных соревнований, проводившихся в Южном Глостершире.

Камиллу сфотографировали с Ханбери во время короткого разговора. На снимке обе женщины расслабленно улыбаются. Отмечается, что сама Ханбери замужем за маркизом Дэвидом Чолмонделеем.

Ранее американский комик Стивен Кольбер в своем вечернем шоу рассказал, что длительное отсутствие Кейт Миддлтон дало повод слухам о предполагаемых изменах принца Уильяма. Как пишет издание Page.Six, Кольбер напомнил про его предполагаемую связь с бывшей моделью и подругой королевской семьи Роуз Ханбери.

Британское издание InTouch первым написало про предполагаемую измену наследника британского престола еще в 2019 году, отметил Кольбер, — якобы адюльтер случился, когда принцесса Кейт была беременна. Официально ни Уильям, ни Кейт, ни Ханбери не комментировали эти слухи. Предположения об измене и разводе возникли снова, когда поклонники королевской семьи увидели фото Кейт после операции без обручального кольца.