Королевская семья Великобритании: новости 15 марта, измены, скандал с фото

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Скандал вокруг отредактированного фото Кейт Миддлтон не утихает. Что за слухи ходят вокруг ее исчезновения, кто нашел на фото скрытое послание, при чем тут принц Гарри и его американская жена, почему вновь пошли слухи про измены принца Уильяма?

Где видели принцессу Кейт

Первая фотография принцессы Кейт после операции обернулась скандалом для королевского семейства Великобритании после того, как СМИ обнаружили на нем очевидные признаки ретуши: более десятка элементов по всему фото были отредактированы. Принцесса попыталась оправдаться, заявив, что «иногда экспериментирует с фото».

Как пишет Daily Mail, 12 марта папарацци удалось сфотографировать Уильяма и Кейт, покидающих Виндзорский дворец в автомобиле. При этом ранее предполагалось, что она «не покажется на публике раньше Пасхи». Опрошенные изданием эксперты предположили, что папарацци не случайно удалось заснять членов королевской семьи — это попытка дать СМИ новые информационные поводы после скандала с ретушированным фото.

«Эти снимки показывают, что она на самом деле участвует в делах семьи и нормально себя чувствует — но все еще не достаточно, чтобы посетить празднование Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве [24 мая]», — предполагает Daily Mail.

Скандал вокруг ретушированного фото коснулся также изгнанников королевской семьи, принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые с 2020 года живут в США.

Со ссылкой на близкую подругу Меган издание Page.Six писало, что жена младшего из наследников престола якобы посмеялась над ошибкой Кейт Миддлтон, которая на День матери опубликовала грубо ретушированное фото, и заявила, что «сама бы никогда не допустила такой ошибки», поскольку, «в отличие от Кейт, у нее есть вкус и внимание к деталям».

Представители Гарри и Меган поспешили опровергнуть эти сообщения. Они заявили, что ожидают извинений от Page.Six.

Между тем первое фото Кейт Миддлтон после операции стало поводом для различных спекуляций: поклонники принцессы запустили в соцсетях версию о том, что в ретушированном фото скрыто слово «помогите» (HELP).

Как пишет Daily Star, мольбу о помощи якобы нашли среди ветвей на заднем плане — за фото Кейт с тремя детьми. Ее образуют переплетения ветвей — возможно, специально ретушированных.

«Мы не стали обращаться в Букингемский дворец за комментарием по этому поводу, потому что с чего бы? У них есть дела посерьезнее», — иронически комментирует Daily Star версию с «мольбой о помощи».

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям

Почему принца Уильяма заподозрили в измене

Американский комик Стивен Кольбер в своем вечернем шоу рассказал, что исчезновение Кейт Миддлтон дало повод слухам о предполагаемых изменах принца Уильяма. Как пишет издание Page.Six, Кольбер напомнил про его предполагаемую связь с бывшей моделью и подругой королевской семьи Роуз Ханбери, маркизой Чамли.

Британское издание InTouch первым написало про предполагаемую измену наследника британского престола еще в 2019 году, отметил Кольбер, — якобы адюльтер случился, когда принцесса Кейт была беременна.

«Как писали тогда СМИ, якобы, когда Кейт попыталась прямо поговорить с ним об этих слухах, он отшутился, заявив, что „в этом нет ничего такого“. Отличный ответ, когда жена обвиняет тебя в изменах», — пошутил Кольбер после того, как высмеял аристократический титул Ханбери.

Официально ни Уильям, ни Кейт, ни Ханбери не комментировали эти слухи. Предположения об измене и разводе возникли снова, когда поклонники королевской семьи увидели фото Кейт после операции без обручального кольца.

Где король Карл III

Король Великобритании продолжает появляться на публике, несмотря на онкологическое заболевание, пишет US Magazine. В среду пресс-служба королевской семьи распространила фотографию Карла III с баронессой Патрисией Скотланд, которая занимает пост генерального секретаря британского Содружества наций.

Фотография, опубликованная в соцсети X (бывший Twitter), вызвала смешанную реакцию у поклонников королевской семьи. Многие попытались обнаружить на ней следы ретуши, как на фото Кейт, обращая внимание, в частности, на «сосисочные пальцы» на видимой левой руке короля.

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