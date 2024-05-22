Дочь в Таллине, смерть сына, Афганистан: как живет актер Владимир Литвинов

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Владимир Литвинов

Заслуженный артист России Владимир Литвинов обрел популярность благодаря ролям в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Телохранитель», «Золото партии». Чем сейчас занимается актер, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Владимир Литвинов

Литвинов родился 15 марта 1951 года в Санкт-Петербурге, окончил Российский государственный институт сценических искусств. В разные годы служил в петербургском театре комедии, ТЮЗе и театре на Литейном.

В кино Владимир Литвинов дебютировал в 1976 году в психологической драме «Пока стоят горы…». Первую главную роль актер исполнил в 1980 году в фильме «Тревога», сыграв старшего лейтенанта Сергея Максимова. Узнаваемость к нему пришла после роли Семенова в военной драме «За все заплачено» и сотрудника КГБ в картине «Телохранитель».

Актера также можно увидеть в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург — 2», «Тайная стража», «Морпехи», «Андреевский флаг». В 2012–2014 годах Владимир Литвинов участвовал в проекте «Танцы со звездами».

Как Владимир Литвинов чуть не погиб на съемках

Во время съемок картины «За все заплачено», проходивших во время войны в Афганистане, актер был серьезно ранен — штырь от антенны бронетранспортера вошел в тело актера. Литвинов перенес несколько операций.

«Съемки картины об афганской войне проходили в Термезе, когда эта война еще продолжалась. Снимали сцену, когда мое отделение должно было по тревоге быстро занять свои места в БТР. Водитель был военным. Ему не объяснили, когда и куда двигаться. Когда я опускался через люк, он резко дернул БТР, и меня выкинуло наружу. Я просел на штырь от антенны, который вошел в тело на восемь сантиметров», — рассказал артист в интервью Татьяне Устиновой.

По его словам, инородный предмет врачи извлекли только спустя полгода во время повторной операции в Санкт-Петербурге.

Что известно о личной жизни Владимира Литвинова

Артист был трижды женат. В первом браке с преподавателям музыкального училища имени Гнесиных у Литвинова родили двойняшки — Алексей и Анна. Отношения быстро распались, бывшая супруга актера уехала в Эстонию. На настоящий момент дочь актера в Таллине работает художником. Сын погиб в 11-летнем возрасте.

«Он перебегал дорогу, да мы разошлись к тому времени уже. Я был на гастролях в Баку. Но занимался всеми этими вопросами, скорбными. Бывшая жена с дочерью меня приняли. Это было наше общее горе», — рассказал актер в программе «Судьба человека».

Во второй раз Владимир Литвинов женился на враче по имени Алла. Этот брак быстро распался. По словам артиста, супруга была против его встреч с детьми от первого брака.

Сейчас актер состоит в третьем браке. Супруга Елена моложе артиста на 19 лет. Они вместе с конца 80-х годов. Пара воспитывает сына Арсения и дочь Аксинью. Младшей наследнице 15 лет. Жена Литвинова иногда играет небольшие роли в сериалах, где снимается сам актер.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Владимир Литвинов с женой

Чем сейчас занимается Владимир Литвинов

Владимир Литвинов в 73 года продолжает сниматься в кино. В 2023 году с ним на экраны вышли картины «ГДР» и «Шеф. Мужская работа». На настоящий момент он снимается для сериала «Первый отдел-4», где играет главную роль — генерала Сергея Колесникова.

Также в производстве с актером находятся проекты «Матрешка» и «Монохром».

Владимир Литвинов живет с семьей в Петербурге. Со старшей дочерью Анной, проживающей в Таллине, не общается.

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