Улетела в США и критикует СВО. Как живет экс-жена Машкова Елена Шевченко

Фото: Социальные сети

Елена Шевченко

Актриса Елена Шевченко уехала из России в 2015 году. Как и где она живет сейчас, чем занимается, что говорила о спецоперации?

Чем известна Шевченко

Елена Шевченко родилась 23 октября 1964 года в Новосибирске. Окончила ГИТИС.

Актриса снималась в картинах «Черное и белое», «Армавир», «Сделай мне больно», «Гераковы», «Сирота казанская», «Мама, не горюй», «Умирать легко», «День рождения Буржуя», «Ковчег», «Виола Тараканова», «Мама не горюй 2», «День выборов», «Демоны», «День радио», «Закрытые пространства», «Тяжелый песок», «Уроки обольщения», «Борис Годунов», «Братья по обмену», «Черта», «Иванько», «Красотка в ударе» и других.

Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Шевченко

Первым мужем Елены Шевченко был народный артист России Владимир Машков.

«У меня была страшная история любви, страсти. С Шевченко... я был на грани того, чтобы броситься под поезд. У нас большая любовь была», — вспоминал Машков.

Пара поженилась в 1983 году. В 1985 году родилась дочь Мария Машкова, которая тоже стала актрисой.

Второй супруг Шевченко — выпускник режиссерского факультета ГИТИСа, продюсер Игорь Лебедев. В браке родилось два сына — Никита и Всеволод.

В 2020 году дочь Шевченко Мария Машкова сообщила, что артистка вышла замуж третий раз. Ее избранником стал бизнесмен из Америки Борис Палант.

«В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали и просили передать маме: „Спасибо за надежду!“ Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. Дорогие женщины! Если вдруг кто потерял ее… надежду, спешу заверить: она есть», — рассказала она.

Фото: Социальные сети Елена Шевченко

Когда Шевченко уехала из РФ, чем она занимается сейчас

В 2015 году Елена Шевченко уехала в США.

В Америке она решила кардинально сменить жизнь и профессию, отучившись на курсе фотожурналистики в Paier College of Art. Там же артистка третий раз вышла замуж.

Что Шевченко говорила о спецоперации

В 2022 году Мария Машкова, как и мама, уехала в США. Она осудила проведение спецоперации и назвала происходящее «немыслимым».

Елена Шевченко тоже не поддерживает СВО.

«Много детей убито на Украине. Вот эта вот вся дикая ложь по поводу „восьми лет“ и „сходите на аллею“… Ну это просто ложь. За те деньги, которые были потрачены на убийство людей, всех, кто хотел уехать в Россию, можно было переселить, поселить в пятизвездочные отели пожизненно», — высказывалась актриса.

Шевченко считает, что все патриотические концерты и мероприятия в РФ нацелены на то, чтобы вызвать у россиян «иллюзию порядка».

«Я убеждена, что это преступная власть, кто ее делает легализованной? Эти фестивали. У людей огромные подписки. Они транслируют, что все спокойно, нормально и хорошо. Если это не соучастие в преступлении, то это как минимум подлость. Те, кто проводит фестивали, — это же людоеды», — говорила она.

При этом бывший супруг артистки Владимир Машков поддерживает СВО. Шевченко отмечала, что давно не общается с экс-мужем.

«Мы с Вовой не общаемся. Общения давным-давно нет. Это как-то само собой произошло», — утверждала она.

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