Амерова ищут более 10 лет. Что случилось с Резо из «Бандитского Петербурга»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Владимир Амеров прославился благодаря роли бандита Резо в «Бандитском Петербурге», однако с 2003 года пропал с экранов. Что известно о его жизни сейчас, почему он перестал сниматься в кино?

Чем известен Амеров

Владимир Амеров сирота, он воспитывался в детском доме. Информации об артисте немного, однако известно, что у него никогда не было ближайших родственников.

Сниматься в кино Амеров начал в 2000 году. Его дебютом стал мини-сериал «Бандитский Петербург: Барон». Режиссер Владимир Бортко пригласил его на роль, потому что он имел яркую и резко выраженную внешность. В картине Амеров исполнил роль бандита-пособника криминального авторитета. Он появлялся в первом, втором и четвертом сезонах проекта.

Внешность и фигура актера были предметами зависти, поскольку его рост и вес отвечают международным стандартам.

Бандита Резо Амеров также сыграл в сериалах «Бандитский Петербург — 2: Адвокат» и «Бандитский Петербург — 4: Арестант».

Помимо этого, актер снялся еще в нескольких проектах. Так, он исполнил роль собственника тира в криминальной драме Сергея Бодрова младшего «Сестры».

Амеров также появлялся в сериалах «Черный ворон» и «Крот». Его роли были эпизодическими, поэтому в титрах он не указан.

На этом его кинокарьера завершилась. Всего в его фильмографии шесть работ. Жанры, в которых он снимался: криминал, боевик, драма и мелодрама.

Куда пропал Амеров

По данным средств массовой информации, в ноябре 2003 года Владимир Амеров перестал отвечать на телефонные звонки коллег, знакомых и друзей. Те, в свою очередь, написали заявление в следственные органы.

По словам друзей Амерова, в ноябре сотрудники правоохранительных органов вскрыли его квартиру, но следов пребывания в ней артиста не обнаружили. При этом в квартире был найден сотовый телефон.

С того дня актера рассматривают как пропавшего без вести, поскольку определить его местоположение так и не получилось. Другой информации о нем на данный момент нет.

Неизвестно, жив сейчас Амеров или нет, есть ли у него жена и дети. При этом его друзья не прекращают вести поиски.

Некоторые СМИ сообщали, что якобы в одном из региональных фильмов, снимавшихся в республике Хакасия, актер, очень похожий на Амерова, пробовался на одну из главных ролей. Однако режиссер так и не снятой картины данную информацию отрицал. Он заявил, что не знает никакого Амерова, а роль предлагалась коренному жителю города Абакана, который гораздо моложе, чем звезда сериала «Бандитский Петербург».

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