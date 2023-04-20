Михалков рассказал, в чем согласен с Бодровым-младшим Михалков перед открытием ММКФ процитировал Бодрова-младшего, отвечая на критику спецоперации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков сослался на слова Сергея Бодрова-младшего, рассуждая об отношении несогласных артистов к спецоперации. На пресс-конференции перед открытием ММКФ он напомнил фразу актера, которую тот произнес на съемках фильма «Сестры», передает корреспондент NEWS.ru.

Мне кажется, что прав был Сережа Бодров-младший. Разбираться надо после войны, а не во время. Тем более если ты не понимаешь, что реально происходит. А многие не понимают, — заявил Михалков.

Михалков в ходе мероприятия также выражал соболезнования артистам, которые покинули Россию после того, как выступили с критикой специальной военной операции. Он уверен, что эти звезды вынуждены адаптироваться в условиях «с фарфоровыми улыбками», нетипичных для России.

Также во время пресс-конференции перед открытием ММКФ Михалков заявил, что в России следовало бы учредить премию в противовес «Оскару», на которой показывались бы картины о ценности отца и матери, ценности естественного рождения, религиозной независимости. По его словам, к этому фестивалю с удовольствием присоединились бы кинематографисты из Ирана, Китая и КНДР.