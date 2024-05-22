Радзинский, уход из кино, вера в Бога: куда пропала актриса Елена Укращенок

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Актриса Елена Укращенок на пресс-конференции, посвященной премьере спектакля-концерта «Мы все из одной глины», 2019 год

Актриса Елена Укращенок прославилась благодаря фильму «Ищите женщину». Чем она занимается сейчас, почему больше не снимается в кино?

Чем известна Укращенок

Елена Денисова (Укращенок) родилась 14 апреля 1960 года в Екатеринбурге. Ее отец — инженер-строитель, родом из Белоруссии. Мать — из украинского города Конотоп.

Укращенок окончила ГИТИС. Снималась в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Ищите женщину», «Ищи меня, Алеша», «Танцплощадка» и других.

«Виржиния и я были тогда во многом схожи. Я не умела печатать, прически и макияж в кино у меня были такие же, как в жизни. Зеленые ногти я сама придумала — смешивала зеленку с лаком. Кожаные штанишки тоже были из моего гардероба. Юрский искренне восклицал: „Господи, что на вас опять надето?“» — рассказывала артистка о роли в ленте «Ищите женщину».

Всего в ее фильмографии пять работ.

Почему Укращенок перестала сниматься в кино, где она сейчас

Последний раз Елена Укращенок снималась в кино в 1986 году — тогда вышел криминальный детектив «Пять минут страха» с ее участием.

На пике популярности актриса оставила карьеру с подачи коллеги Саида Багова. Она стала верующим человеком и полностью изменила образ жизни.

Укращенок признавалась, что значимой в ее жизни стала и состоявшаяся позже беседа с отцом Александром Менем.

«„Понять, что ступила на неверный путь фанатичного ухода в обряд и нетерпимости к другим конфессиям, мне помогла встреча с отцом Александром Менем. На вопрос, какая разница между католиками, протестантами и православными, он отвечал: „Никакой“. Перегородки, разделяющие нас, до Бога не доходят. Христу все равно, правой или левой рукой креститься, что вешают или ставят в церкви. Главное — стараться соблюдать библейские заповеди, жить с добрым сердцем и чистой совестью, в чистом браке», — отмечала она.

С 2000 годов Укращенок стала активно заниматься реабилитацией алко- и наркозависимых по христианской программе «12 шагов», проводя встречи с группами анонимных алкоголиков в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке Москвы. Она навещает осужденных к пожизненному заключению и устраивает благотворительные обеды для неимущих.

«Раньше я смотрела на сцену и думала: „Боже! Хочу быть там — и в главной роли!“ Сейчас я славлю Бога за то, что я не там и не в главной роли. Живу полноценной творческой жизнью. Все было нужно в свое время, но я помню перепады настроения: то я лучше, выше, талантливее всех, то, наоборот, хуже, глупее, бездарнее. Из этого последнего состояния я выходила, когда кто-то восхищался мной. Необходимо было состояние влюбленности. Это как допинг. В театре постоянно кто-то в кого-то влюбляется. Все это не обошло и меня», — вспоминала актриса.

Что известно о личной жизни Укращенок

Первым мужем Елены Укращенок был однокурсник по ГИТИСу Игорь Денисов. В 1983 году у пары родился сын Тимофей. После развода актриса оставила фамилию Денисова из-за наследника.

Второй супруг — драматург и прозаик Эдвард Радзинский, который на 24 года старше ее.

«Мы с Эдвардом познакомились, когда я не была верующей. Но уверовав, уже твердо знала, что в моей жизни будет только один мужчина — мой муж. Эдвард с большим уважением отнесся к моей вере, всегда принимал меня такой, какая я есть. Иной раз ему было очень трудно, поскольку перемены в моей жизни шли чередой и виражи были резки. Но он никогда не ломал меня. И это большое счастье — иметь такую свободу в семье. Я очень ценю в нем мужскую нежность, сострадание, потрясающий юмор, щедрость, ну и, конечно, ум и талант», — делилась Укращенок.

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