«Почему нет?»: Инстасамка заявила о скором рождении ребенка Инстасамка сообщила, что станет матерью в ближайшие два года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) в YouTube-шоу «Наталья Шик» призналась, что готова стать матерью и заверила, что это произойдет в ближайшие два года. 24-летняя исполнительница призналась, что в 21 и в 22 года не чувствовала в себе желания воспитывать ребенка и не задумывалась о том, какой «мэсседж» она посылает в мир своим творчеством. Теперь же, по словам Зотеевой, она готова петь на детских праздниках и надевать на выступления нижнее белье.

Когда я задумывалась об этом в 21-22 года, давала себе ответ: «Нет, я не готова». А сейчас понимаю, что все так классно, почему бы и нет <...>. Зовите меня на дни рождения ваших деток, я с удовольствием им спою. Я прихожу к деткам в блузочке, даже бюстгальтер надеваю, чтобы никого не смущать, — высказалась рэперша.

Ранее блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) и муж рэп-исполнительницы Инстасамки похвастался новой машиной Lamborghini Urus серого цвета. Стартовая цена автомобиля итальянской компании составляет 45 млн рублей.



На своей странице в соцсети Еропкин поделился видеороликом из салона, в котором он совершил покупку, а также показал сам автомобиль. Блогер также сфотографировался, сидя на капоте новенького Lamborghini. Сама Инстасамка отреагировала на это фразой: «Пока вы мечтаете, он делает».

В мае 2024 года стало известно, что счета Инстасамки могут полностью заблокировать из-за неуплаты налогов. Сообщалось, у исполнительницы накопился долг перед налоговой в размере 52 тысяч рублей.

Год назад певица уже попадалась на уходе от налогов, она была должна ФНС 690 тысяч рублей. Тогда счета Инстасамки заблокировали и поместили ее в черный список, после чего она быстро все выплатила и пересмотрела свое поведение. Сейчас Зотеева живет в Москве и ОАЭ и старается никого не провоцировать.