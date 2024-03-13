Муж Инстасамки показал новый Lamborghini за 45 млн рублей Блогер Moneyken купил автомобиль Lamborghini Urus за 45 млн рублей

Фото: t.me/instasamkafuckyou

Блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) и муж рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева) на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) похвастался новой машиной Lamborghini Urus серого цвета. Стартовая цена автомобиля итальянской компании составляет 45 млн рублей.

На своей странице в соцсети Еропкин поделился видеороликом из салона, в котором он совершил покупку, а также показал сам автомобиль. Блогер также сфотографировался, сидя на капоте новенького Lamborghini. Сама Инстасамка отреагировала на это фразой: «Пока вы мечтаете, он делает».

Ранее СМИ сообщали, что Инстасамка была вынуждена отменить тур по России из-за жалоб активистов на аморальность в текстах песен и образе певицы. Согласно их сведениям, артистке придется выступать только на клаб-шоу с пометкой «18+» ближайший год. При этом сама Инстасамка поддержала отмену тура.

До этого СМИ сообщали, что Инстасамка может отправиться под суд за высказывание в одном из интервью. В частности, артистка оскорбила психологов, назвав их «скамом» (мошенничество). Инстасамка выразила уверенность, что со всеми проблемами человек может справиться сам, за что от нее потребовали выплатить моральную компенсацию в 150 млн рублей.