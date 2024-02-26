С Инстасамки требуют 150 млн рулей за оскорбление психологов На Инстасамку подали в суд за фразу о том, что психологи — это «скам»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка

23-летняя российская певица Инстасамка (Дарья Зотеева) может отправиться под суд за фразу, сказанную в одном из интервью о том, что психологи — «это скам» (мошенничество), а с проблемами человек может справиться сам, пишет Mash. Исковое заявление написала финансовый психолог Ольга, она требует с исполнительницы моральную компенсацию в 150 млн рублей.

Как объяснила женщина, причиной подачи иска стало наличие у Инстасамки огромного числа подписчиков, которые смотрят ее видео и могут поверить ее словам. По данным издания, заявление уже находится в суде.

Ранее Инстасамка рассказала, что с 2021 года не могла нормально дышать носом из-за филлеров в щеках, и назвала это своим персональным адом. Позже на приеме у врача-остеопата, которая ранее работала косметологом, ей помассировали участки лица под глазами и после нескольких таких процедур нос начал дышать. Певица постоянно пользовалась назальными каплями, эффекта от которых хватало лишь на полчаса. Теперь она зареклась пользоваться подобными услугами и осудила сотрудников клиники, которые навязывают их.

До этого Инстасамка опубликовала фотографию холодильника в своей квартире в Дубае — его никто не открывал несколько месяцев, из-за чего там появилась черная плесень и насекомые. Некоторые пользователи предположили в комментариях, что черный налет может быть грибком.