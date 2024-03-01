Стало известно об отмене тура Инстасамки из-за жалоб Mash: Инстасамка отменила тур по России из-за жалоб активистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Исполнительница Инстасамка

Исполнительница Инстасамка отменила тур по России из-за жалоб активистов на аморальность в текстах песен и образе артистки, передает Telegram-канал Mash. По его данным, ближайший год певица будет выступать только на клаб-шоу с пометкой 18+.

По информации канала, в регионах уже отменили все выступления. Как рассказали организаторы, сама Инстасамка поддержала отмену тура. Как стало известно каналу, блогер хочет сменить имидж в ближайшее время — избавиться от провокационных текстов и начать работать на более взрослую аудиторию.

Менеджер исполнительницы подтвердил каналу эту информацию. Он пояснил, что аудитория меняется и шоу тоже. Новые песни и образ для взрослой аудитории появятся приблизительно в 2025 году, тогда возобновится и концертная деятельность Инстасамки на больших площадках Москвы и Санкт-Петербурга, а позже — и в регионах.

Ранее музыкальный стриминговый сервис «Яндекс Музыка» подвел музыкальные итоги 2023 года и назвал самых популярных артистов. Группой года стал коллектив Artik & Asti, исполнительницу Инстасамку (Дарью Зотову) слушатели выбрали в номинациях «Покорительница чарта» и «Караоке-хит года», певец Баста (Василий Вакуленко) победил в номинации «Король Суперлонча»: его треки вошли в плейлист самых прослушиваемых новинок за выходные.