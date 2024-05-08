Mash: счета Инстасамки могут заблокировать из-за неуплаты налогов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка

Telegram-канал Mash сообщает, что счета блогера и певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) могут полностью заблокировать из-за неуплаты налогов. По его данным, у исполнительницы накопился долг перед налоговой в размере 52 тысяч рублей.

Как отмечает канал, год назад певица уже попадалась на уходе от налогов, она была должна ФНС 690 тысяч рублей. Mash напомнил, что счета Инстасамки тогда заблокировали и поместили ее в черный список, после чего она быстро все выплатила и пересмотрела свое поведение. Канал пишет, что сейчас Зотеева живет в Москве и ОАЭ и старается никого не провоцировать, однако в случае второго прокола с налоговой может столкнуться с новыми проблемами.

Ранее акционерное общество «Прайм», которое специализируется на производстве мебели, подало в Арбитражный суд Владимирской области иск к Инстасамке. Что стало предметом спора, не раскрывается. Суд зарегистрировал иск 24 апреля, он проходит по категории экономических споров по гражданским правоотношениям.

До этого СМИ сообщали, что Инстасамка может отправиться под суд за высказывание в одном из интервью. В частности, артистка оскорбила психологов, назвав их деятельность «скамом» (мошенничеством). Инстасамка выразила уверенность, что со всеми проблемами человек может справиться сам, за что от нее потребовали выплатить моральную компенсацию в размере 150 млн рублей.