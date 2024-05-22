Друг Незлобин, высокая жена, новые сериалы: как живет актер Тимофей Зайцев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тимофей Зайцев

Актер Тимофей Зайцев прославился благодаря сериалу «Ольга». В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Зайцев

Тимофей Зайцев родился 18 июня 1984 года в Оренбурге.

В подростковом возрасте он ходил с цветными волосами, проколотым ухом, пирсингом. Рост Зайцева — 156 см, однако он никогда не комплексовал по этому поводу.

«Я всегда воспринимал свой рост как преимущество, возможность привлечь к себе внимание. А по поводу комплексов... Да, один у меня точно есть — наполеоновский. Хочу быть круче и сильнее, чем все остальные», — рассказывал артист.

Зайцев окончил Оренбургский государственный педагогический университет. Будучи студентом, начал играть в КВН. В 2001–2008 годах был членом команды КВН сборной Оренбурга, с ней дошел до Премьер-лиги. После окончания вуза параллельно с игрой в КВН подрабатывал машинистом технологического компрессора на гелиевом заводе, поваром в ресторане, администратором в клубе.

Благодаря КВН Зайцев познакомился с юмористом Александром Незлобиным, который в 2013 году пригласил его в проект «НЕZЛОБ». В 2014 году артист также снялся в фильме Незлобина «Выпускной». Кроме того, он выступил сценаристом ленты.

Также Зайцев играл в картинах «Воин», «Жених», «Ольга», «Раздающая», «Человек, который удивил всех», «День города» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 18 работ.

«Я — не профессиональный актер. Я — человек, которому повезло, что ему позволяют заниматься тем, чем он занимается. Чем мне нравится заниматься. Жаловаться на то, что мне дают только это? Дают — бери!» — говорил он.

Что известно о личной жизни Зайцева

В 2018 году Тимофей Зайцев женился на танцовщице и хореографе Екатерине. До свадьбы пара встречалась на протяжении шести лет.

Актер рассказывал, что просит супругу не надевать каблуки на светские мероприятия, поскольку она гораздо выше его, почти на 20 см. Рост Екатерины — 176 см.

«Главное, наверное, уважать друг друга. Потом — веселить друг друга. И уважать свободу выбора, оставаться интересными друг для друга. Пока нам это удается, слава богу. Катя для меня большая звезда — гораздо больше, чем я, может быть, для кого-то. Я ею восхищаюсь. Она у меня учит танцевать слепых детей, у нее своя школа танцев. Для меня Катя как раз герой», — отмечал Зайцев.

Чем сейчас занимается Зайцев

Тимофей Зайцев продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в проектах «Волшебный участок», «Инспектор Гаврилов», «Галя, у нас отмена!» и «Здравствуй, школа! Новый Год!». В скором времени также должны выйти картины «Право на лево» и «Исполняющий обязанности» с его участием.

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