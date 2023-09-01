Слезы мамы, недовольство дочери: как живет уехавший из РФ комик Незлобин

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Александр Незлобин

Комик Александр Незлобин пропал с экранов около двух лет назад. Сейчас он живет в США. Как складывается жизнь артиста, что он говорил насчет СВО и чем зарабатывает на жизнь?

Александр Незлобин незадолго до начала спецоперации ушел с телеканала ТНТ из-за разногласий с резидентами Comedy Club и стал работать на СТС. Там он продержался несколько месяцев и уволился. Как признался артист в интервью Metro, на тот момент у него не было никаких предложений по съемкам и выступлениям, из-за чего ухудшилось финансовое положение.

«Не осталось у меня ни работы, ни квартиры, ни машины, ничего не было в Москве», — заявил он.

Тогда он решил отправиться в путешествие в Америку и попробовать там заработать.

Как Александр Незлобин относится к СВО

Незлобин пытался покорить США с 2019 года, однако эмигрировал в Америку только после начала спецоперации на Украине. В первые дни СВО он осудил действия российской власти. Артист объявил гастроли по Европе, выручку от которых обещал перевести на нужды Киева. Однако юморист был вынужден отменить тур из-за непроданных билетов. По мнению артиста, в этом были виноваты организаторы выступлений.

После критики в адрес СВО Незлобин больше не приезжал в Россию. Как признался артист в YouTube-программе Standup LA, больше всего от его эмиграции страдает мама.

«Мне мама звонит и плачет, говорит, что скучает. Психоаналитики говорят, что это не манипуляция — она тянет тебя с собой пострадать. У них есть привычка, они получают этим самым эмоцию и этой эмоцией питаются», — сказал комик.

Шоумен признался, что его дочь была не рада спонтанному отъезду из России. Девочка не хотела прощаться с друзьями. Супруге пришлось оставить бизнес в России — она владела салонами красоты, — чтобы последовать за мужем и дочерью в США.

Фото: t.me/nezlobtelega Александр Незлобин

Как складывается жизнь Александра Незлобина в США

Александр Незлобин рассказал, что на его первом выступлении в Штатах было всего 10 зрителей, затем стало набираться по 100 человек и больше. Артист дает стендап на английском языке, однако плохо им владеет и боится допустить роковую ошибку во время мероприятия.

«Это местные жители, носители языка. И они вообще не знают, кто я. Они очень хорошо реагируют, но иногда напрягаются, если я перехожу грань. Все-таки я не носитель языка и иногда могу ошибаться. Там опасен юмор про сексизм и расовые отличия — если перегнуть палку, могут „забанить“ и не приглашать больше», — сообщил Незлобин.

Комик признался, что жизнь в США — это большие расходы. На семью он тратит около $15 тысяч в месяц при условии того, что нет лишних покупок. Одна аренда квартиры в Калифорнии обходится ему в $3,5 тысячи.

В подкасте «Авторитет мысли» Александр рассказал, что в Штатах юмористам сложнее заработать, чем в России.

«В Москве комику довольно быстро можно дойти до заработка, не знаю, ну тысячи долларов в месяц, довольно легко и быстро, может быть, даже до трех тысяч, с трех до пяти тысяч тоже люди доходят. А в Америке ты никому не нужен, кто тебе будет платить», — отметил Незлобин.

По словам артиста, для хорошей жизни в США нужно параллельно с юмористическими выступлениями трудиться в других сферах. Однако наличие большого заработка тоже может стать проблей из-за необходимости выплачивать высокие налоги.

Артист рассказал, что его выступления в Штатах проходят спокойно, без провокаций.

«Русских хорошо встречают в Нью-Йорке. Я бы, конечно, не хотел, чтобы ко мне приходили представители любых радикальных движений на концерт. Но если придут, постараюсь отшутиться», — заявил комик.

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