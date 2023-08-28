«Подминала под себя»: Резник рассказал о работе с Пугачевой Резник заявил, что Пугачева была скупа на похвалу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева всегда была скупа на похвалу и очень сдержанно оценивала написанные для нее песни, рассказал поэт Илья Резник в разговоре с MK.RU. Он также отметил, что в ходе совместной работы Примадонна «подминала под себя». Резник сообщил, что специально написал для Пугачевой композицию «Скупимся на любовь», потому что она отражала отношение исполнительницы к нему.

Алла действительно была скупа на похвалу. Я не помню, чтобы она меня сильно хвалила. «Скупимся на любовь», вы думаете, я почему ей написал? Это жизненная композиция, — подчеркнул Резник.

Поэт вспомнил, как несколько лет назад Пугачева сообщила в разговоре с певцом Александром Маршалом, что «очень благодарна Илье за то, что он сделал для нее».

Я был очень удивлен, когда Саша мне об этом разговоре рассказал, — сказал поэт.

Ранее жена Резника Ирина заявила, что поэт не хочет слышать о Софии Ротару. По ее словам, он поморщился, услышав вопрос о певице, с которой работал в 70-е годы, и не захотел говорить о ней. В тот период Ротару жила в Ялте. Певица переехала в Крым из Черновцов вместе с семьей — мужем Анатолием Евдокименко (1942–2002) и сыном Русланом — в 1976-м по приглашению директора местной филармонии.

В нулевые годы Ротару выкупила на полуострове здание, отреставрировала его и открыла отель, который назвала в свою честь — «Вилла София». После 2014 года певица уехала из Крыма, сейчас отель закрыт, сам дом выглядит неухоженным и заброшенным. По словам сотрудников расположенного рядом ресторана, здание давно пустует: «Очень давно там никого не видели».