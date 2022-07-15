Концерты Незлобина сорвались в Европе

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Александр Незлобин

Концерты экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина отменены в Европе. Юморист, не поддерживающий Россию, обещал передать деньги с запланированного тура жителям Украины, сообщает StarHit.

Выступать Незлобин собирался в Вильнюсе, Риге, Таллине, а после отправиться в Лондон, Краков, Вроцлав, Берлин и другие города. Однако все концерты юмориста резко отменились один за одним.

По независящим от артистов, организаторов и площадок обстоятельствам, концерты в Европе переносятся, — написал в соцсетях сам юморист.

Это объяснение не устроило зрителей, которые теперь в ярости атакуют страницу Незлобина. Публика требует от стендапера ответа. Многие подозревают, что юморист просто не набрал денег, тем более, что желающих пойти на его концерт практически не было.

«Вчера купили два билета на ваш концерт в Риге! Они точно знали, что уже ничего не будет. Ещё удивилась, что так много свободных мест. Очевидно, что не собрали нужной суммы и решили отменять», — возмущена обманом одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что актёр МХТ Анатолий Белый покинул страну из-за несогласия с происходящим на Украине. Он считался самым востребованным артистом театра, большому зрителю Белый известен по сериалу «Клиника счастья».