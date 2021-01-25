Садальский раскрыл загадку фильма «Место встречи изменить нельзя»

https://static.news.ru/photo/4cf04e2e-5e5a-11eb-83f4-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press

Актёр театра и кино Станислав Садальский рассказал о тайне и магии знаменитого советского фильма «Место встречи изменить нельзя». Он пояснил, что в зрители симпатизируют не только положительным, но и любят отрицательных героев.

Несмотря на свои прегрешения, они любимы и им простили криминальные проступки. Исключением стал лишь Петюня, замешанный в предательстве.

Фокс в исполнении Белявского — вся женская аудитория страны обожала этого отъявленного бандита и убийцу! И банду с Горбатым, и его фантастически красивых подельниц. И Промокашку, и Маньку, и Кирпича, и Копчёного. А гениальный Евстигнеев-Ручечник с сообщницей Волокушиной? Все любимы, смешны, всех жалко, все давно прощены добрыми зрительскими сердцами. Загадка и магия фильма, — написал Садальский в Instagram.

Актёр похвалил отреставрированную копию картины, которую посмотрел совсем недавно на новом телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Садальский отметил «потрясающее качество» восстановленного фильма и написал, что у него создалось «впечатление, что Высоцкий напротив стоит».

Ранее стало известно, что роль премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сериале «Королевский остров», посвящённом борьбе властей с пандемией, сыграет британский актёр Кеннет Брана, сообщал NEWS.ru.