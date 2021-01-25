Кеннет Брана сыграет премьер-министра Бориса Джонсона в сериале о пандемии

https://static.news.ru/photo/13a758c0-5e54-11eb-af41-fa163e074e61_660.jpg Кеннет Брана Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роль премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сериале «Королевский остров», посвящённом борьбе властей с пандемией, сыграет британский актёр Кеннет Брана.

Телевизионный сериал из пяти частей срежиссирует Майкл Уинтерботтом, снявший «В этом мире» (2002) и «Дорогу на Гуантанамо» (2006). В фильме будут освещены события первой половины 2020 года — от начала пандемии до болезни самого политика и рождения его сына, появившегося на свет в минувшем апреле.

Первая волна пандемии COVID-19 останется в нашей памяти навсегда. Это время, когда вся страна в едином порыве стала бороться с невидимым врагом. Это время, когда мы осознали истинную значимость единства, — приводит ТАСС слова режиссёра картины.

Авторами сценария телесериала выступят сам Уинтерботтом, а также Кирон Куик, работавший с сериалом «Куку» (2012–2019). Сериал будет основан на рассказах сотрудников канцелярии Джонсона, работников Минздрава, консультационных групп при правительстве страны, врачей и т. д.

Кеннет Брана — 60-летний британский актёр, сыгравший множество ролей. Среди наиболее известных — Златопуст Локонс во втором фильме о волшебнике Гарри Поттере, главный антагонист в недавнем фильме Кристофера Нолана «Довод», Эркюль Пуаро в «Убийстве в Восточном экспрессе» 2017 года и король Генрих V в одноимённом фильме 1989 года.

Ранее NEWS.ru писал, что российский сериал «Выжившие», посвящённый пандемии несуществующего заболевания, выйдет на экраны в 2021 году. События в сериале происходят в вымышленном городе. Группа людей пытается выжить в условиях апокалипсиса из-за некой новой болезни, охватившей мир. Мистическое заболевание наделено свойствами нескольких реальных смертоносных болезней.