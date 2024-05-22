ВС РФ, мнение об СВО, воспитание двоих детей: где сейчас актер Яков Шамшин

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Яков Шамшин

Актер Яков Шамшин обрел популярность благодаря ролям в военных и криминальных фильмах. Чем сейчас занимается артист, что известно о его карьере и личной жизни?

Чем известен Яков Шамшин

Актер родился 7 марта 1985 года в Волгограде, окончил Российский государственный институт сценических искусств, работал в театрах Санкт-Петербурга.

Шамшин дебютировал в кино в 2005 году, сыграв эпизодические роли в телесериалах «ОБЖ», «Тайны следствия», «Каменская». Первая узнаваемость пришла к нему после роли Павла Пичугова в военной драме «Риорита».

Затем он сыграл Ивана Строева в «Стражах Отчизны», Леонида Самойлова в «Лиговке», Александра Суворова в «Дознавателе», Семена Жукова в «Черной кошке», Афанасьева в «Военной полиции». На настоящий момент в его фильмографии 135 работ.

Что известно о личной жизни Якова Шамшина

Артист состоит в браке. Со своей супругой Эмилией он познакомился в 18 лет во время работы в петербургском баре, где девушка была администратором. Шамшин младше своей жены на пять лет.

Пара воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочь Дарью. По словам Шамшина, супруга была рядом с ним в трудные времена, когда он увлекся алкоголем и испытывал материальные трудности.

«Как-то я сидел без работы и начал очень жестоко и много выпивать. И так втянулся, что продолжил надираться и на съемках. Тут же появляется кураж, легкость, но она очень обманчива. Осознал, что алкоголь разлагает и убивает, когда на съемках подхватил из-за чрезмерного подогрева воспаление легких. Я щеголял в одной футболке и обильно согревался коньяком», — признался актер «Экспресс-газете».

Фото: vk.com/id307958639 Яков Шамшин

Чем сейчас занимается Яков Шамшин

Яков Шамшин после начала спецоперации вместе с актером Владимиром Бирюковым создали проект, в рамках которого выпустили более десяти видеороликов о подвигах участников СВО.

Шамшин является голосом проекта. По словам артиста, полное осмысление ситуации на фронте пришло к нему после личной встречи с героями его поэтических хроник.

«После попадания ракеты в вертолет можно упасть с тридцати метров и выжить. Оказывается, это как бы нормально. То есть наш вертолет Ка-52 — танк. Он заслужил это название абсолютно, и он спасает жизни нашим пилотам. С ним мы общались, конечно… Я не знаю, это не то, что впечатляет. Это поражает и бьет в самое сердце. Ты понимаешь, что уже просто так, не сказав ничего по этому поводу, не высказавшись, ты не можешь просто», — рассказал он порталу 78.ru.

Артист также собирает гуманитарную помощь для российских военнослужащих вместе с благотворительными фондами. Свою благодарность солдатам он выразил в ролике, размещенном в Сети.

«Братья, воины, спасибо огромное за то, что вы делаете, за ваш ежедневный труд и подвиг. Именно вместе мы победим, спасибо вам еще раз огромное за то, что вы делаете. Мы с вами. Вперед! Добро всегда победит, весь мир против, а нам все равно», — сказал актер.

Яков Шамшин продолжает сотрудничать с петербургскими театрами и сниматься в кино. В 2024 году с ним состоялась премьера сериала «Казачок». Также в текущем году ожидается выход фильма «Стражи Отчизны — 3», где актер сыграет главного героя Ивана Строева.

В производстве с Шамшиным находятся проекты «Зверобой-2», «Большая вода», «Степные боги».

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