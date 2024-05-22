США, скандал на «Кинотавре», Брюс Уиллис: как живет Дарья Златопольская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Златопольская

Дарья Златопольская прославилась как ведущая программ «Белая студия» и «Синяя птица». Что известно о карьере и личной жизни журналистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Дарья Златопольская

Дарья Златопольская родилась 24 апреля 1977 года в Москве, старшие классы по программе обмена окончила в США, училась на факультете журналистики в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

Карьеру на телевидении Златопольская начала в 2002 году с программы «Гордон» на НТВ, затем была ведущей передачи «Утро на НТВ», а в 2004 году перешла на ВГТРК, где работала в шоу: «Доброе утро, Россия!», «Танцы со звездами», «Стиляги-шоу».

Наибольшую известность получила как лицо программы «Белая студия» на канале «Культура» и ведущая конкурса юных талантов «Синяя птица». Также она снималась в фильмах «Девятаев» и «Гражданин начальник — 2».

В своей практике Златопольская брала интервью не только у российских, но и иностранных знаменитостей, в частности у испанского актера Антонио Бандераса, американского актера Брюса Уиллиса и известного по роли Джеймса Бонда Дэниела Крейга.

Что известно о личной жизни Дарьи Златопольской

Первый раз телеведущая вышла замуж за бизнесмена Леонида Спиридонова, получив предложение руки и сердца в 2000 году. Их брак распался через пару лет.

В 2011 году журналистка вышла замуж повторно. Ее супруг, Антон Златопольский, является гендиректором телеканала «Россия 1», а также продюсером кино и телевидения. После начала спецоперации был внесен в санкционные списки Украины и всех стран Евросоюза. Пара воспитывает сына Льва.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Антон Златопольский и Дарья Златопольская

«Мне очень везло на людей всю мою жизнь. И тех, кто помогал или влиял на меня, очень много. Некорректно кого-то оставить за кадром, поэтому я назову одного человека — это мой муж. Его появление в моей жизни запустило многие процессы и важные внутренние изменения», — сказала она «7Дней.ru».

До конца 2014 года журналистка работала в эфире под фамилией первого мужа — Спиридонова, с 2015-го — под фамилией второго супруга — Златопольская.

Что известно о скандале с Дарьей Златопольской

Дарья Златопольская в 2020 году оказалась в центре скандала после того, как посетила «Кинотавр». Телеведущую ряд Telegram-каналов упрекнул в том, что она появилась на мероприятии в дорогих украшениях.

«На „Кинотавре-2020“ в Сочи Златопольская продемонстрировала бриллиантовый комплект от Mercury стоимостью 14,4 млн рублей. Очередная московская квартира на шее и в ушах. Шею телеведущей украсило колье. Стоимость вещицы — 6,8 млн рублей. Стоимость серег — 3,9 млн рублей, еще 3,5 млн рублей надела на руку. Итого почти 15 млн, или $200 тысяч. Нормальная такая столичная «двушка», за которую среднестатистическая семья выплачивает ипотеку 15–25 лет», — написал Telegram-канал «Русская пресса».

Чем сейчас занимается Дарья Златопольская

Дарья Златопольская продолжает работать над программами «Белая студия» и «Синяя птица». Также она периодически ведет концерты, транслируемые по «России 1».

Журналистка редко дает интервью и говорит в основном на тему своей работы и семьи. По словам Златопольской, ей не близки апокалиптические настроения.

«У меня нет этих апокалиптических настроений. Понятно, у каждого человека есть личный конец света, когда уходит он или его близкие. Но это то, что находится вне нашего контроля. Повлиять на апокалипсис никто из нас не в состоянии, поэтому надо направлять свое мнение на то, что мы можем сделать. Сегодня», — отметила она.

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