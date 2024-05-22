Кончаловский, рождение внука, большая зарплата: как живет Елена Шанина

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Елена Шанина

Народная артистка России Елена Шанина более 45 лет служит в театре «Ленком». В каких проектах сейчас задействована актриса, что известно о ее карьере и личной жизни?

Чем известна Елена Шанина

Шанина родилась 24 декабря 1952 года в Саратове. Окончила Российский государственный институт сценических искусств. В 1975 году была приглашена на службу в театр «Ленком», после чего переехала в Москву.

На сцене театра Елена Шанина получила широкую известность благодаря роли Кончиты в спектакле «Юнона и Авось». Актриса также играла в постановках «Тиль», «В списках не значился», «Две женщины», «Пролетая над гнездом кукушки».

В кино артистка дебютировала в «Концерте для двух скрипок», где сыграла циркачку Санди. Затем снялась в лентах «Аты-баты, шли солдаты...», «12 стульев», «Принцесса цирка», «Искушение», «Тени Фаберже». Елена Шанина послужила прототипом для памятника Эллочке-людоедке в Харькове.

«С кино у меня с молодости не сложилось. Еще студенткой я чуть было не попала на главную роль в фильм „Романс о влюбленных“. Но на горизонте возникла Елена Коренева, которая увлекла режиссера Андрея Кончаловского не только как актриса, но и как женщина… А в сериалы я не попадаю, потому что не предлагают», — говорила она.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Елена Шанина

Что известно о личной жизни Елены Шаниной

В начале 70-х годов артистка вышла замуж за актера Михаила Поляка, но развелась с супругом из-за его алкогольной зависимости.

Во время работы в «Ленкоме» у актрисы был роман с коллегой по сцене Александром Збруевым, который на тот момент был женат. В 1993 году у пары родилась дочь Татьяна, однако артист не ушел из семьи ради Шаниной и дал наследнице свою фамилию после требования режиссера Марка Захарова.

«Дочка Татьяна до поступления в труппу театра „Ленком“ носила мою фамилию — Шанина. Но Марк Анатольевич согласен был взять Татьяну в театр как представительницу театральной династии (он любил династии), и для этого Збруеву пришлось дать Татьяне свою фамилию», — делилась Елена Шанина.

По словам актрисы, она не боится одиночества, поэтому после развода не стремилась выходить замуж.

«Я люблю быть одна. Замужняя женщина зависима, а я свободна!» — отметила она.

Чем сейчас занимается Елена Шанина

Елена Шанина в 71 год преподает на факультете эстрады ГИТИСа и продолжает служить в театре «Ленком», на сцене которого играет в драме «Маяковский». По словам артистки, она стала реже выступать перед зрителями из-за того, что ей не предлагают «интересной работы».

«Просто так сложилось. Раньше я играла главные роли в его спектаклях, потом для меня не стало интересной работы. Не скажу, что мне совсем ничего нового не предлагали. Но предлагали то, что мне… не очень подходит», — рассказала Шанина KP.RU.

Директор театра Марк Варшавер также отметил, что Шанина остается в штате и получает заработную плату даже в период, когда не задействована в постановках.

«Она числится в штате. Ежемесячно получает большой оклад как народная артистка. Вообще „народные“ у нас получают повышенную надбавку за выход в спектакле», — добавил он.

В марте 2024 года наследница артистки сообщила о рождении сына Льва. Шанина впервые стала бабушкой.

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