Актер Збруев в 85 лет впервые стал дедушкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александр Збруев

Актер театра «Ленком Марка Захарова» народный артист РСФСР Александр Збруев впервые стал дедушкой в возрасте 85 лет, передает EG.RU. Его младшая дочь Татьяна родила сына. Мальчика назвали Львом, и он, по словам домочадцев артиста, мгновенно стал любимцем всей семьи.

Левочка тут же стал нашим всеобщим любимчиком, — сказала новоиспеченная бабушка Елена Шанина, мать Татьяны, — с ней у Збруева когда-то случился непродолжительный роман.

31-летняя Татьяна, которая тоже стала актрисой, вышла замуж два года назад за менеджера Александра Заикина. Мужчина занимается творчеством: пишет музыку под псевдонимом AC Zazaza.

Александр Збруев получил всероссийскую известность после ролей в фильмах «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР орденом Александра Невского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Из указа следует, что Збруев удостоился награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».