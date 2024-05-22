Ушла с канала «Россия» и покинула РФ. Куда пропала телеведущая Елена Ландер

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Телеведущая и актриса Елена Ландер

Телеведущая и актриса Елена Ландер пропала из поля зрения средств массовой информации после ухода с телеканала «Россия 1». Как и где она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Ландер

Елена Ландер (Федюшина) родилась 27 сентября 1985 года в Москве в семье режиссера и театрального педагога Владимира Байчера и актрисы Татьяны Федюшиной.

Ландер окончила актерский факультет Международного славянского института имени Г. Р. Державина. Снималась в картинах «Офицеры», «Женские истории», «Ранетки», «Переправа», «Инспектор Купер», «Ангел или демон» и других.

С 2013 года Ландер начала работать на телевидении. Вела новостные выпуски «День» на Девятом канале в Израиле.

В 2014 году Ландер стала ведущей программы «Утро России» на канале «Россия 1». В 2017 году была номинирована на премию ТЭФИ в категории «Дневной эфир» в номинации «Утренняя программа».

Что известно о личной жизни Ландер

Первым мужем Елены Ландер был израильский бизнесмен Томас Ландер. В 2010 году у пары родилась дочь Эстель. В 2014 году супруги развелись, однако телеведущая оставила себе фамилию бывшего избранника.

Второй муж — итальянец Фабио. Пара поженилась в 2019 году. Около года супруги жили на две страны, поскольку Ландер не могла покинуть Россию из-за большой загрузки на работе.

Почему уехала из России, где она сейчас

Последний эфир на канале «Россия 1» Елена Ландер провела 29 июля 2020 года.

«Я прощаюсь с моим любимым „утром“, но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты. Чуть не заплакала, конечно», — написала тогда она в соцсетях.

После этого появилась информация, что телеведущая покидает проект по семейным обстоятельствам.

«Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы „Утро России“, покинула телеканал. Телеведущая решила переехать в Италию, поближе к семье», — объяснили на канале.

Вместе с Ландер в Италию переехала ее дочь от первого брака Эстель.

Спустя время она рассказала, что собирается дальше строить актерскую карьеру.

«Уже год назад мы решили, что мне пора двигаться дальше и развиваться по своей основной профессии. Вернусь к актерской карьере, но не буду ограничена какой-то одной страной или одним языком. Я говорю на английском, итальянском и иврите», — заявляла Ландер.

Сейчас артистка активно ведет соцсети. Недавно она сообщила, что отучилась в магистратуре.

«Спасибо профессорам и одногруппникам. В предвкушении того, что будет дальше, — следите за моим первым фильмом в качестве писателя и режиссера!» — анонсировала Ландер.

Она уже успела сняться в нескольких итальянских проектах. Кроме того, телеведущая много путешествует.

Ландер отмечала, что ей не нравится чувство ностальгии по родине.

«Мне не нравится это чувство. Я если захочу в Россию, то возьму билет и прилечу. Скучать я не люблю, люблю действовать», — говорила она.

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