Елена Ландер рассказала о своих планах на будущее

Бывшая ведущая программы «Утро России» Елена Ландер рассказала, чем займётся, когда переедет в Италию.
Она сообщила, что после переезда в Италию на ПМЖ к своему супругу Фабио будет развивать карьеру актрисы.
Моя жизнь теперь вновь будет состоять из кастингов и проб. Я планирую сниматься как в Европе, так и в России, — привели слова Елены Ландер на портале «Пятый канал».
Телеведущая призналась, что уже подписала договор с международным агентством.
Она добавила, что решение о переезде в Италию приняла совместно со своим супругом. Елена Ландер и Фабио долгое время находились в разлуке из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась. Ведущая приняла решение переехать в Италию ради семьи. Елена Ландер вела «Утро России» с 27 ноября 2014 года по 29 июля 2020 года.