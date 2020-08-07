Елена Ландер рассказала о своих планах на будущее

https://static.news.ru/photo/8bc373fa-d90e-11ea-a6eb-fa163e074e61_660.jpg Елена Ландер Фото: https://www.instagram.com/elena_lander/

Бывшая ведущая программы «Утро России» Елена Ландер рассказала, чем займётся, когда переедет в Италию.

Она сообщила, что после переезда в Италию на ПМЖ к своему супругу Фабио будет развивать карьеру актрисы.

Моя жизнь теперь вновь будет состоять из кастингов и проб. Я планирую сниматься как в Европе, так и в России, — привели слова Елены Ландер на портале «Пятый канал».

Телеведущая призналась, что уже подписала договор с международным агентством.

Она добавила, что решение о переезде в Италию приняла совместно со своим супругом. Елена Ландер и Фабио долгое время находились в разлуке из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась. ​Ведущая приняла решение переехать в Италию ради семьи. Елена Ландер вела «Утро России» с 27 ноября 2014 года по 29 июля 2020 года.