Ведущая «Утра России» Ландер попрощалась со зрителями в прямом эфире

Я прощаюсь с моим любимым «Утром», но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты. Чуть не заплакала, конечно, — написала ведущая.
Поклонники по-разному восприняли информацию об уходе Ландер с канала «Россия 1». Одни пожелали удачи, другие написали, что ведущей будет не хватать. Многие подумали, что Елена уже нашла работу за границей.
Вместе с ведущей в Италию едет и её 10-летняя дочь Эстель — она родилась в браке Елены с бизнесменом Томасом Ландером. Обе будут добираться к новому доме через Белоруссию, так как запланированный рейс в Милан был отменён.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась. Ведущая приняла решение переехать в Италию ради семьи, сообщили представители холдинга в социальных сетях.