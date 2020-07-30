Культура

Ведущая «Утра России» Ландер попрощалась со зрителями в прямом эфире

07:55, 31 июля 2020
Елена Ландер с Владимславом Завьяловым Елена Ландер с Владимславом Завьяловым Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ведущая «Утра России» Елена Ландер попрощалась со зрителями в последнем своём эфире и на своей странице в Instagram. Она пообещала очень скоро поделиться своими планами и проектами.

Ландер навсегда уезжает в Италию, чтобы воссоединиться с мужем.

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Я прощаюсь с моим любимым «Утром», но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты. Чуть не заплакала, конечно, — написала ведущая.

Поклонники по-разному восприняли информацию об уходе Ландер с канала «Россия 1». Одни пожелали удачи, другие написали, что ведущей будет не хватать. Многие подумали, что Елена уже нашла работу за границей.

Вместе с ведущей в Италию едет и её 10-летняя дочь Эстель — она родилась в браке Елены с бизнесменом Томасом Ландером. Обе будут добираться к новому доме через Белоруссию, так как запланированный рейс в Милан был отменён.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась. ​Ведущая приняла решение переехать в Италию ради семьи, сообщили представители холдинга в социальных сетях.

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