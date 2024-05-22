Скандал на шоу Соловьева: что произошло, кто такой Виталий Третьяков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Владимир Соловьев

Журналист Владимир Соловьев выгнал из студии своего ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова. Что за конфликт произошел в прямом эфире, в чем профессор обвинил телеведущего?

Почему Соловьев выгнал Виталия Третьякова из студии ток-шоу

Скандал в ходе ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» разгорелся в прямом эфире «России 1» во второй части программы. Виталий Третьяков в какой-то момент начал перебивать другого эксперта, что возмутило ведущего. Соловьев попросил профессора дождаться своей очереди говорить.

Также ведущий обратил внимание, что Третьяков регулярно позволяет себе критиковать точку зрения гостей студии. Тогда возмущенный профессор воскликнул: «Не надо лгать!». После этого Владимир Соловьев заявил, что никому не позволит обвинять себя во лжи и попросил Третьякова забыть о его существовании.

«Виталий Товиевич, я боюсь, нам с вами придется расстаться. Если вы имеете наглость обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите, либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Виталий Товиевич, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня во лжи», — сказал Владимир Соловьев.

Телеведущий также попросил Виталия Третьякова прекратить споры и остановиться на сказанном, иначе он будет вынужден обратиться в суд для защиты своих прав.

«Я прошу вас успокоиться и забыть о моем существовании. После того, что вы сказали, вы можете работать, можете говорить, можете быть. Потому что обвинять меня во лжи непозволительно никому. Потому что дальше это будет суд», — добавил журналист.

В ответ Виталий Третьяков попросил ведущего не пугать его связями и напомнил, что в России суд независимый, а затем покинул студию.

В беседе с NEWS.ru профессор заявил, что больше никогда не пойдет на шоу к Соловьеву.

«Я там все сказал. У меня простая точка зрения: Соловьев обвинял меня в том, что я никогда не делал. Соответственно, я произнес слова о лжи и неправде. Ему это не понравилось. Естественно, к Соловьеву больше я никогда не пойду», — отметил он.

Какие отношения у Соловьева и Третьякова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в авторском Telegram-канале «Кровавая барыня» отметила, что Виталий Третьяков постоянный гость ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» и чаще всего в эфирах он возражает ведущему. По ее мнению, благодаря такому общению между ними повышается рейтинг передачи.

«Третьяков обычно довольно часто оппонирует Соловьеву, что, несомненно, привносит некую изюминку в унылые философствования приглашенных экспертов. Однако в этот раз политолог был особенно активен, уже во вступительном слове между собеседниками возник горячий спор», — отметила она.

Ксения Собчак также обратила внимание, что в прямой эфир попал грохот, похожий на битье стеклянных бутылок, который раздался после ухода Виталия Третьякова из студии.

«Особый шарм при уходе уважаемого профессора придал грохот стеклянных бутылок где-то за кулисами. Может, помирятся», — добавила телеведущая.

Читайте также:

Пугачева выпустила новую песню. Правда ли она готовит возвращение в Россию?

ВС РФ взяли Клещеевку в Донбассе: что это за село, куда дальше пойдут ВС РФ

Погода в Москве в четверг и пятницу: ждать ли снег, жару, ливни или грозы