Погода в Москве в четверг и пятницу: ждать ли снег, жару, ливни или грозы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале сообщила, что с 23 мая в Москве начнется небольшое похолодание. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге завтра и послезавтра?

Погода в Москве 23 и 24 мая

По данным Поздняковой, сегодня в столице будет последний день с почти летней погодой. С четверга в Москву вернется небольшое похолодание.

«Среда, 22 мая, в Москве станет последним днем волны теплой, почти летней погоды, когда средняя суточная температура воздуха превышала норму на 3-4 градуса. С северо-восточным ветром по периферии антициклона началась адвекция холода, к четвергу 23 мая температура на уровне 1,5 км (850гПа) понизится градусов на 8-9. И это скажется на приземной температуре воздуха», — объяснила метеоролог.

Также она отметила, что в пятницу в ночные часы в Подмосковье температура воздуха может понизиться до 4 градусов тепла.

«Ночи станут прохладнее, в пятницу минимальная температура воздуха понизится в Подмосковье до 4-5 градусов тепла. Днем, даже при ярком солнце, не выше 20, что на пару градусов ниже нормы. Но в выходные дни летнее тепло вернется в столичный регион», — резюмировала Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что в ближайшую пятницу в столичном регионе прогнозируется похолодание, осадков не ожидается.

«Но небольшое понижение температуры прогнозируется в пятницу, 24 мая. В этот день восстановится перенос воздушных масс с северо-востока. Хотя дождей не будет, а давление начнет расти, на Москву придется холодная часть антициклона, поэтому ночью температура заметно понизится до плюс 5–8 градусов», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По данным центра «Фобос», в Москве 23 мая в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Ночью — от плюс 10 до плюс 12 градусов. Днем — от 19 до 21 градуса тепла. Ветер восточный, умеренный.

24 мая будет малооблачная погода. Ночью — от 10 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 23 и 24 мая

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что во второй половине недели в город вернется теплая погода.

«Во второй половине недели к нам снова придет тепло. А вот перспектива с дождями призрачная, скорее всего их снова не будет совсем, если только к следующим выходным дням. Антициклон продолжит определять нашу погоду, холодная восточная его часть станет быстро прогреваться и потепление к пятнице намечается. Фон дневной температуры по области повысится до +21…+26 гр., в Санкт-Петербурге надо ждать возвращение +25 гр. и выше. Если, конечно, атмосфера не закапризничает», — написал он.

По данным «Фобоса», в Петербурге 23 мая в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Ночью — от плюс 8 до плюс 10 градусов. Днем — от плюс 23 до плюс 25 градусов. Ветер восточный, умеренный.

24 мая прогнозируется ясная погода. Ночью — от 12 до 14 градусов тепла. Днем — от плюс 25 до плюс 27 градусов. Ветер южный, умеренный.

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