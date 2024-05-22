Часов Яр, Работино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 22 мая

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Работино, Липцов, Нетайлово, Урожайного, Часов Яра, Херсона? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 22 мая 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. ЛБС без существенных изменений. Продолжаются бои в районе Работино, где ВС РФ штурмуют позиции ВСУ с севера этого населенного пункта, и северо-западнее Вербового. Донецкий фронт. Продолжаются бои в районе Парасковиевки и городские бои в Красногоровке. В районе Нетайлово ВСУ отходят с окраин населенного пункта, российские войска закрепляются в первых посадках на западе. В Уманском продолжаются бои на окраине села. На Часовоярском направлении российские войска продвинулись в Клещеевке и взяли под свой контроль господствующую высоту. ВСУ откатываются за канал, но пока об отсутствии украинских войск в населённом пункте говорить рано», — говорится в публикации WarGonzo.

По данным источников проекта, на Харьковском направлении продолжаются бои в центральной части Волчанска и на северной окраине Липцев.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

По данным Telegram-канала «Два майора», продолжается создание буферной зоны в Харьковской области.

«На Северском направлении широко разошлись кадры с ударами наших тяжелых огнеметных систем по Белогоровке, об успехах в которой сообщают ряд источников. У восточной окраины Часов Яра ВС России расширяют зону контроля, вгрызаясь в застройку. Южнее, в Клещеевке, ВС России применяют танки с „супермангалами“ для доставки штурмовых групп. Появилось свежее видео с установкой нашего флага в селе. На Южном фланге Покровского направления (западнее Авдеевки) завершается штурм западной части Нетайлово. Сообщали об отступлении подразделений противника в сторону Карловки. ВС России атакуют позиции ВСУ южнее населенного пункта. На Южнодонецком направлении ВС России продвинулись в Парасковиевку из Новомихайловки. В западной части Парасковиевки установлен наш флаг», — рассказали авторы канала.

«Два майора» пишут, что на Херсонском направлении ВСУ применили на Кинбурнской косе МБЭК с установленными на нем реактивными снарядами.

«Совершив удар с расстояния не менее 5 км, морской беспилотник покинул район. Ситуация указывает на возрастание угроз нашим объектам на всем черноморском побережье. В пойме р. Днепр продолжаются действия наших групп на островах, по вражескому берегу чаще бьют высокоточными боеприпасами, уничтожая пункты операторов БПЛА. Подтверждается информация о переброске некоторых частей морской пехоты ВСУ на Харьковское направление, где вражеские морпехи, пополненные мобилизованными, едва ли не с марша вступили в бой», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

«Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ как вдоль линии фронта, так и в тыловых районах. Поражены объекты противника в Великодолинском Одесской области, Харькове, Кривом Роге и в Сумской области. На Слобожанском направлении российские штурмовые группы проламывают оборону противника в центре Волчанска и на северной окраине Липцев. На всем рубеже от Липцев до Белого Колодезя наносится систематическое огневое поражение по позициям артиллерии и личного состава ВСУ, снижая боевой потенциал противника на участке. На Донецком направлении ВС РФ закрепляются на западной окраине Нетайлово. На юге села продолжаются бои в районе ферм и птицефабрики. На Угледарском направлении российские войска незначительно расширили зону контроля южнее Парасковиевки, наступая вдоль лесополос в направлении Константиновки», — сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

Отмечается, что на Ореховском направлении штурмовые группы ВС РФ заняли очередные позиции на северной окраине Работино в руинах.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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