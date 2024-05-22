Магнитные бури сегодня, 22 мая: что завтра, давление, головокружение, боли

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 22 мая, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли геомагнитные возмущения завтра?

Что известно о магнитных бурях 22 и 23 мая

По данным ученых, геомагнитные колебания сегодня поднимутся до уровня Kp 3, что говорит о нейтральной обстановке.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявляют специалисты ИКИ РАН.

Также, по информации сервиса my-calend, сегодня и завтра магнитных бурь на Земле не ожидается.

«Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится. Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 24 мая. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница», — говорится в публикации портала.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как ослабить влияние магнитных бурь на организм

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, во время геоударов стоит избегать жирной, соленой и жареной пищи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — заявила медик.

Врач советует заниматься неспешной йогой и медитацией, а также при необходимости принимать все препараты, если таковые были прописаны доктором.

Бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко заявил NEWS.ru, что во время магнитных бурь необходимо пристально следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — рассказал специалист.

По его мнению, полностью нивелировать негативное влияние от магнитных бурь невозможно.

«Спастись нельзя никак, как вы от солнечных лучей спасетесь? Это досадные банальности, но куда от них денешься», — резюмировал он.

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