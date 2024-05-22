ВС РФ взяли Клещеевку в Донбассе: что это за село, куда дальше пойдут ВС РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Что об этом известно?

Что рассказали в Минобороны о взятии Клещеевки

По данным российского ведомства, подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий был взят под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР.

«Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики», — рассказали в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

Что значит для СВО взятие под контроль Клещеевки

По данным Telegram-канала Readovka, российские войска взяли под контроль Клещеевку и высоту 215.7 в данном населенном пункте, на которую командование ВСУ делало большую ставку.

«Сообщается, что ВСУ, не имея укреплений за высотой, бегут за канал Северский Донец — Донбасс, что позволит в скором времени выровнять линию фронта», — говорится в публикации.

Отмечается, что установление контроля в Клещеевке позволит ВС РФ в дальнейшем сомкнуть кольцо вокруг Часова Яра.

«Продвижение наших бойцов на данном участке будет означать стягивание кольца вокруг Часова Яра, который ВСУ уже приготовились сдавать», — пояснили авторы Readovka.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале написал, что после того, как ВСУ перебросили свои силы на Слобожанское направление, российским войскам удалось занять Клещеевку.

«Бои за нее идут с лета прошлого года, когда большая часть села была оставлена ВС РФ, а сам населенный пункт оказался в „серой зоне“. После переброски противником части подразделений на Слобожанское направление, по-видимому, у ВС РФ появилась возможность продвинуться в районе Клещеевки к юго-востоку от Часова Яра», — объяснял эксперт.

Военный журналист Юрий Подоляка также пояснил, что взятие под контроль Клещеевки создает брешь в обороне ВСУ южнее Часова Яра.

«Пришла новость о том, что наши части в результате штурма заняли господствующую над Клещеевкой высоту. Если все так (а пока похоже на то, раз наши солдаты спокойно ходят по селу и вывесили флаг), то это серьезная брешь в обороне противника южнее Часова Яра. Далее выход наших войск на линию канала Северский Донец — Донбасс от места южного охвата Часова Яра до Курдюмовки, по сути, неизбежен. Что заметно усложнит и оборону противником самого Часова Яра», — написал он.

Что рассказал военный эксперт о взятии Клещеевки

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, взятие под контроль Клещеевки открывает для российских войск путь к другим населенным пунктам в ДНР.

«Это очень важно. Клещеевка была одним из главных опорных пунктов ВСУ на Артемовском направлении, они занимали господствующие высоты. Когда мы взяли Артемовск, ВСУ в Клещеевке доставили немало проблем. <...> Взятие Клещеевки — важнейший этап взятия под контроль всей территории ДНР», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

Дандыкин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден перебросить силы в Харьковскую область, что позволило российским военным занять данный населенный пункт.

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