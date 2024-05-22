Военэксперт раскрыл принципиальное значение взятия Клещеевки для ВС России Военэксперт Дандыкин: Клещеевка откроет для ВС России путь к остальным пунктам

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Клещеевка откроет Вооруженным силам России путь к остальным населенным пунктам ДНР, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что для российской армии было крайне важно взять под контроль это село. По его словам, это был один из главных опорных пунктов ВСУ на Артемовском направлении.

Это (взятие Клещеевки. — NEWS.ru) очень важно. Клещеевка была одним из главных опорных пунктов ВСУ на Артемовском направлении, они занимали господствующие высоты. Когда мы взяли Артемовск, ВСУ в Клещеевке доставили немало проблем. <...> Взятие Клещеевки — важнейший этап взятия под контроль всей территории ДНР, — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, бои за населенный пункт могли быть жесткими, так как ВСУ «держались зубами за каждую высоту». Но, как уточнил эксперт, резервы в том районе иссякли, а часть сил президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось срочно перебросить в Харьковскую область.

Минобороны РФ ранее сообщило, что подразделения Южной группировки войск взяли Клещеевку под полный контроль. В ведомстве добавили, что также было нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка. Потери ВСУ на этом участке фронта составили более 365 военных.