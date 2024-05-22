В Минобороны РФ заявили о взятии Клещеевки в ДНР

Фото: МО РФ

Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР, сообщило Минобороны. В ведомстве добавили, что нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка.

Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил об улучшении положения российской армии на Донецком направлении. По его словам, военные закрепились на новых позициях между Красным и Клещеевкой. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что оборона ВСУ рушится на Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях. Он подчеркнул, что основные трудности у украинской армии сложились в районе Авдеевки, а также под Херсоном. По словам эксперта, если взять всю протяженность линии боевого соприкосновения, фронт со стороны ВСУ «уже посыпался». При этом Матвийчук отметил, что делать прогнозы о большом наступлении Вооруженных сил России в ближайшие недели пока рано.