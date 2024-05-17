Стало известно, на каких участках фронта оборона ВСУ начала рушиться Полковник Матвийчук: оборона ВСУ рушится на Запорожском направлении

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Оборона ВСУ рушится на Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что основные трудности у украинской армии сложились в районе Авдеевки, а также под Херсоном. По словам эксперта, если взять всю протяженность линии боевого соприкосновения, фронт со стороны ВСУ «уже посыпался». При этом Матвийчук отметил, что делать прогнозы о большом наступлении Вооруженных сил России в ближайшие недели пока рано.

Если взять всю протяженность линии боевого соприкосновения — около двух тысяч километров, то фронт со стороны ВСУ уже посыпался: на Харьковском направлении, Донецком направлении в районе Авдеевки, на Запорожском направлении взяли Работино, под Херсоном. Я бы не стал заниматься прогнозами по поводу ожидаемого Западом большого наступления ВС РФ в ближайшие недели, но все идет к банальному обрушению фронта, — высказался Матвийчук.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что армия РФ вынужденно создает санитарную зону из-за обстрелов ВСУ Белгорода. По словам главы государства, именно с этим связано наступление ВС России в Харьковской области. Российский лидер отметил, что это вина киевского руководства, «ведь они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий».