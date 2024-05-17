Путин объяснил наступление ВС России в Харьковской области Путин связал наступление армии РФ на Харьков с созданием санитарной зоны

Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ вынужденно создает санитарную зону из-за обстрелов ВСУ Белгорода. По его словам, именно с этим связано наступление ВС России в Харьковской области. Это тоже вина киевского руководства, «ведь они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий», отметил российский лидер, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в КНР, передает РИА Новости.

Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону, — сказал Путин.

Ранее Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета сказал, что у РФ нет планов по взятию Харькова. Он добавил, что операция российской армии на данном направлении СВО стала ответом на обстрелы регионов страны со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил все страны мира в том, что оборона украинской армии провалилась в Харьковской области. По его словам, государство не может потерять регион, в связи с чем Киеву нужна помощь союзников. Как отметил Зеленский, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США.