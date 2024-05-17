Путин рассказал о планах России на Харьков Путин: у России нет планов по взятию Харькова

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета сказал, что у РФ нет планов по взятию Харькова. Он добавил, что операция российской армии на данном направлении СВО стала ответом на обстрелы регионов страны со стороны Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет, — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что ВС России ежедневно добиваются успехов в зоне проведения спецоперации. Он уточнил, что бойцы продвигаются в соответствии с планами командования.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о существовании опасности того, что российские подразделения в Харьковской области войдут в тыл украинской армии. Он добавил, что в регионе расширилась зона боевых действий. Впереди ожидаются тяжелые сражения, констатировал он.

Также президент Украины Владимир Зеленский обвинил все страны мира в том, что оборона украинской армии провалилась в Харьковской области. По его словам, государство не может потерять регион, в связи с чем Киеву нужна помощь союзников. Как отметил Зеленский, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США.