Зеленский нашел виновных в ситуации в Харьковской области Зеленский: в ситуации в Харьковской области виноват весь мир

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa

Все страны мира виноваты в том, что оборона украинской армии провалилась в Харьковской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News. Он добавил, что Киев не может позволить себе потерять Харьков и попросил помощи.

Это вина всего мира. (...) Но теперь мир может помочь, — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США. При этом ВС России наступают по нескольким направлениям.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что выпрашивая оружие у западных стран, Зеленский ведет себя как персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» — мелкий жулик Шура Балаганов. Так он прокомментировал слова украинского лидера, что Киев может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин указал, что ВС России после продвижения на Харьковском направлении начнут аналогичные действия в Сумской и Черниговской областях. Данные операции пресекут попытки Вооруженных сил Украины обстреливать Курскую и Брянскую области, считает он.