Стало известно, где Россия может начать наступление после Харькова Дандыкин: после Харькова ВС России могут начать наступать на Сумы и Чернигов

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России, после продвижения на Харьковском направлении, начнут аналогичные действия в Сумской и Черниговской областях. Он не исключил, что данные операции пресекут попытки ВСУ обстреливать Курскую и Брянскую области.

Не исключу, что подобные наступательные действия, как сейчас происходят в Харьковской области, произойдут и на границах Курской и Брянской областей, граничащих с Сумской и Черниговскими областями Украины. Там тоже ВСУ не дают покоя россиянам: и БПЛА запускают, и артиллерия ведет огонь, — считает Дандыкин.

Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны. По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.

Президент РФ Владимир Путин ранее допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.