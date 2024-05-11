Число жертв обстрела ЛНР кассетными бомбами выросло Минздрав: в результате обстрела кассетными бомбами ЛНР погибло четыре человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв обстрела ВСУ кассетными бомбами в Ровеньках в ЛНР выросло до четырех, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. По ее данным, количество пострадавших достигает 11 человек.

Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек. 11 человек пострадали, из них в крайне тяжелом состоянии двое, — уточнила Пащенко.

Вечером 10 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе со стороны ВСУ по нефтебазе в Ровеньках. Изначально сообщалось, что скончались трое сотрудников предприятия, раненых отправили в местные госпитали. В населенный пункт экстренно направили бригаду санавиации в составе хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.

После этого Следственный комитет России сообщил, что займется расследованием обстрела. По данным ведомства, в числе раненых значится один несовершеннолетний. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, уточнили в СКР.

После атаки ВСУ в Ровеньках ликвидировали почти 20 очагов возгораний, возникших из-за удара по нефтебазе. В МЧС уточнили, что в операции было задействовано 85 пожарных.